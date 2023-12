Melissa Klug continúa dando muestras que no todo estaría marchando bien en su relación con el futbolista Jesús Barco, y es que luego de convertirse en madre por sexta vez, la ‘Blanca de Chucuito’ ha compartido diversos mensajes que han despertado las alarmas de una posible crisis amorosa.

La empresaria volvió a usar sus historias de Instagram para desahogarse y publicó un reflexivo mensaje en la que deja en claro quiénes son las personas en las que se refugiaría ante un problema, y el nombre de Jesús Barco brilló por su ausencia.

“Es más que una persona, es mi lugar seguro, mi cable a tierra, mi salvavidas en la tormenta, el hogar al que siempre regreso…. Mis madres, mis hijos” , escribió la ex de Jefferson Farfán.









¿Qué opina Melissa Klug de la paternidad?

Hace unos días, la madre de Samahara Lobatón también sorprendió a sus seguidores al compartir un video del actor Mario Marzo, en el cual se hace hincapié en la gran diferencia entre la labor que realiza una madre y el rol que cumple el padre.

“Hasta que no haya un embarazo que sea paritario, que sea 50% la madre y 50% el padre, hasta que no haya un parto que sea 50-50, hasta que no haya un posparto que sea 50-50 no se puede decir que la paternidad es una cosa de dos. (…) Los cojones, yo he pasado de ser Mario a un segundo después a ser padre, Ana ha tenido un cambio en su cuerpo para toda la vida. Ha podido tener un cambio en sus relaciones sexuales para toda la vida”, se oye en el video replicado por la empresaria chalaca, lo que ha despertado las alarmas que no todo marcharía bien en su relación con el futbolista.





