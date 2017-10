Rosángela Espinoza: "Me han denominado como la musa peruana" [ENTREVISTA]

Tras la bochornosa pelea que protagonizaron Rosángela Espinozay Yahaira Plasencia, la modelo prefiere seguir para adelante y no tuvo mejor oportunidad para hacerlo que hoy, cuando el diario británico The Sun le dedicó una nota en la que destaca su popularidad.

The Sun rebotó la sesión fotográfica que hizo el último domingo con el fin de alentar a la selección peruana y el diario la calificó como una de "las (modelos) más glamorosas de América Latina".

"Me siento muy contenta y muy agradecida, creo que es parte de un equipo de trabajo. Salió bonita y de eso se trata, de seguir apoyando a la selección peruana con una producción chiquita. Mientras tenga la gana y el cariño todo bien", dijo Rosángela Espinoza en diálogo con Perú21.

"MUSA PERUANA"

"Soy la pieza clave de la selección, el apoyo y también creo la motivación" había dicho Rosángela Espinoza respecto a la blanquirroja que en noviembre se jugará el repechaje contra Nueva Zelanda.

Ahora, la modelo le pide a todos que apoyen a la selección peruana porque todo ese apoyo es el amuleto. "Me han denominado como la musa peruana", agregó en relación a sus seguidores y al diario The Sun.



SHOW INFANTILES

Rosángela Espinoza también habló sobre sus nuevos proyectos como modelo y empresaria. Además contó como se propuso ser animadora de shows infantiles.

"Comencé a ver en YouTube, mi sobrina me hacía escuchar el baile de animales y me gustó, así empezó todo. Me decían: '¿por qué no haces tu show infantil?' y es cierto se trata de tener carisma y tener cariño", contó.

Pero no solo incursiona en el show infantil sino que también ha empezado a grabar temas musicales de navidad y pronto lanzará su tienda de accesorios denominado 'La tienda de la Chica Selfie'.