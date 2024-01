Rosa Fuentes reapareció en televisión para aclarar que no ha retomado su relación con Paolo Hurtado, luego de su escandalosa separación por un ‘ampay’ del futbolista con Jossmery Toledo.

La empresaria estuvo en un enlace en vivo con el programa ‘Todo se Filtra’ para promocionar su nuevo emprendimiento, pero no se salvó de las preguntas incómodas de Samuel Suárez luego de dejar entrever que podría perdonar al ‘Caballito’.

“Me mantengo en lo que dije, él y yo no tenemos una relación, lo que tenemos es una relación sana de padres, una relación cordial donde podemos compartir con nuestros hijos sin ningún problema”, aclaró Fuentes antes de confesar que pasó la Navidad y Año Nuevo en compañía del pelotero.

Al ser consultada si está dispuesta a rehacer su vida amorosa luego de su divorcio con el padre de sus tres hijos, Rosa Fuentes dejó en claro que tiene derecho a darse una nueva oportunidad en el amor. “Claro tengo 35 años, soy joven todavía. Soy mamá, pero todavía soy joven”, respondió.

Finalmente, la ex de Paolo Hurtado también aprovechó para aclarar por qué su hermana Kiara Fuentes sigue siendo cercana a su expareja pese a su infidelidad.

“Nosotros somos familia, no solo es mi ex, es el padrino de mi sobrina, hay muchos lazos que son difíciles de romper, es fácil hablar, pero no nadie sabe lo de nadie”, sostuvo la empresaria durante la entrevista.









