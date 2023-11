Leslie Shaw continúa ‘disparando’ contra Mario Hart y como era de esperarse, la cantante urbana aprovechó el lanzamiento de la nueva versión de ‘Tal para cual’ para continuar arremetiendo en contra de su expareja.

La intérprete de ‘La Faldita’ se presentó este lunes en el programa ‘Amor y Fuego’ y se animó a dar un adelanto de su nueva canción cantando unas estrofas en el programa de espectáculos.

“Me engañaste, no fuiste caleta, qué pasó, se cayó esa careta. Me convertí en tu dolor de cabeza, arranca pal carajo ahora en otra me besas”, comenzó cantando la rubia en clara alusión a Mario Hart.

“Ahora me vuelvo la mala, estás hablando de mí porque yo te he cortado las alas, tu viviendo una mentira y yo viviendo en La Habana. Y si algo no te gusta de mí, pon tu denuncia y a ese papelito de cantante ya renuncia”, añadió Leslie Shaw.

Como se sabe, la cantante peruana estrenó ‘Tal para cual’ en el 2016 en colaboración con Mario Hart. En aquel entonces ambos mantenían una relación y la canción se convirtió en un hit en nuestro país. Finalmente, la pareja terminó tras un ‘ampay’ del exchico reality con Olinda Castañeda.





