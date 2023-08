En una reciente entrevista, Rocío Miranda opinó sobre el reciente escándalo de infidelidad que involucra al esposo de Maju Mantilla, Gustavo Salcedo. La exvoleibolista fue cuestionada sobre cómo reaccionaría si se encontrara en una circunstancia similar y dejó entrever que también respaldaría a su pareja.

“No sabría decirte, porque no vivo con ellos, sobre lo que han conversado, pero creo que lo han mantenido muy en reserva y esa es la idea, que su vida personal la manejen dentro de su casa”, dijo en conversación el diario El Popular.

Cuando se le preguntó cómo reaccionaría si estuviera en una situación similar, Rocío Miranda sorprendió con su respuesta. “Por un video parecido, por ejemplo, no sería motivo de separación porque por lo que han dicho y han comentado, la chica con la que está entrenando es una conocida. Es una amiga, se nota, no le veo nada de malo. Y por una situación parecida, no me separaría” , afirmó.

La exdeportista aseguró que, por algo similar, trabajaría en la comunicación con su pareja. “Al contrario, habría un tema de conversación con mi pareja, lo conversaríamos, cosas así, pero por algo así no me separo” , finalizó.





