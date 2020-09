Luego de que Alondra García Miró negara haberse hecho retoques en el rostro como se especuló en el programa ‘Magaly TV: La Firme’. La conductora de América Espectáculos, Rebeca Escribens salió al frente para defender a su colega de actuación.

Rebeca explicó que muchas mujeres usan filtros para tomarse fotografías o grabar videos y que eso puede cambiar el rostro, sin embargo ella cree que Alondra se ve igualita.

“Igualita, está igualita. Los famosos filtros cambian un poquito o bastante”, dijo Rebeca en defensa de su compañera de elenco de la novela ‘Te volveré a encontrar’.

La conductora detalló que para sus videos solo usa una buena iluminación. “El ojo se pule con los años y uno busca detalles pero Alondra está igualita y no es la única que está utilizando esos filtros donde salen maripositas o pequitas”

Alondra García Miró negó retoque en la cara

La modelo y actriz, Alondra García Miró usó sus redes sociales para aclarar los rumores sobre un supuesto retoque que se habría hecho en el rostro. Ella colgó un video en Instagram donde dijo que no se hizo nada.

“Me levanté hinchada en la mañana porque era demasiado temprano y me había ido a dormir demasiado tarde, y además usé filtros… Que comparen una foto de cuando tenía 19 años, con una de la actualidad donde tengo 28, obviamente voy a cambiar, mis facciones han cambiado... pero eso no significa que me haya operado o me haya jalado el ojo. Con respecto a mi nariz, es la misma de siempre, con su cicatriz, así que por favor, quédense tranquilos”, dijo tajante la modelo en su red social.

Alondra García Miró desmiente que se realizado alguna cirugía estética