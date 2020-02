El cantautor Gianmarco cumplirá 50 años de edad y a la vez celebrará 30 como artista en un concierto en el Estadio Nacional. Previo a este espectáculo, Gianmarco fue invitado al set de América Espectáculos y recibido por la conductora Rebeca Escribens, con quien bromeó y conversó sobre su carrera.

La ocurrente ‘Doña Rebe’ bromeó con el cantautor y le preguntó por qué tenía cara de sueño. Gianmarco aseguró que se había levantado desde temprano y que incluso, había hecho una historia de Instagram etiquetándola. “Me levanté temprano para correr y luego venir aquí”, le respondió el artista.

Pasada la entrevista, la conductora no perdió la oportunidad de tomarse una foto junto a su ídolo. “Acá un poquito churreteada ¿se me nota la cara de sonsonaza que tengo? ¡Se me cae la baba por @gianmarcooficial ! Y por peruanos como él que dejan el nombre del Perú más que en alto, que respetan su carrera y la hacen respetar ante el mundo”, posteó en su cuenta de Instagram.

Por si fuera poco, Gianmarco no demoró en responder los elogios. “Gracias por tanto amor, por tu alegría y por permitirme cantarle a tu gente. Abrazos siempre”, comentó en la publicación.