A pocos días de celebrarse del Día de la Madre,la chica reality Alejandra Baigorria salió al frente luego de varios días de silencio y respondió por las duras declaraciones que tuvo su madre Verónica Alcalá, quien la acusó a ella y a sus hermanos de no ayudarla económicamente.

En ese sentido, la también empresaria optó por darle el respeto que se merece su madre y evitó criticarla ante los medios de comunicación.

“Es un tema que prefiero no tocar, prefiero no responder, es un tema familiar y personal. Ante todo ella es mi madre y yo respeto mucho eso”, declaró a América TV.

Además, aclaró que no es un tema de incomodidad lo que no le permite declarar: “No, no es que me incomode, es un tema personal, es un tema del que no quiero hablar”.





¿Qué dijo la mamá de Ale Baigorria?

En un contundente mensaje, la exmodelo Verónica Alcalá aseguró que se encuentra sola y que la integrante de ‘Esto es Guerra’ y sus hermanos tienen preferencias con su padre.

“Lista para la venta, sé que estoy sola en esta vida, me dediqué a tener hijos, son cincos, pero, en fin. Me quedan solo dos chiquitos. El resto, ustedes los conocen. Le regalaron el carro al papá y a mí, ni la llanta, amén. Y la voy a vender sola porque yo soy mejor que los hombres que piden. Amén. Mujer poderosa, empoderar, nada me parará, nada me detendrá” se lee en el mensaje , con el cual tacha de ‘malos hijos’ a Ale Baigorria y sus hermanos.





También la acusó de mala hermana

En julio del 2023, Verónica Alcalá también dejó mal parada a su propia hija a través de una publicación en su cuenta de Instagram, esto debido a su ausencia en una importante competencia de su hermana menor.

La recordada ‘Chica de impacto’ compartió imágenes del concurso de equitación de su hija Valentina y evidenció su molestia con la empresaria de Gamarra por no asistir a este importante evento para su hermana menor.

“Su primer campeonato de salto y ganó. Lamentablemente ni Alejandra Baigorria ni Sergio Baigorria Alcalá nunca llegaron, nunca lo he dicho, pero sí… su hermana los esperó, y como siempre, jamás llegarán para ella, lástima”, escribió Verónica Alcalá en redes.

