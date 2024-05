El cantante Cristian Castro terminó nuevamente con su novia argentina Mariela Sánchez a pocos días de haber regresado con ella. Esta abrupta decisión la tomó luego de que se filtraran unos audios en el que la modelo no lo dejaba muy bien parado.

Hace solo unos días, el cantante mexicano compartió con sus seguidores que había vuelto con la joven. “Quiero decirte que no voy a perderte más, fueron los días más difíciles; si supieras lo sola que ha sido mi vida… pero ya estás acá. Haremos historia mi amor, en tu mirada y en la mía Dios sabía lo que hacía”, dijo en un post en el hijo de Verónica Castro que salía abrazado a la argentina. Pero todo acabó más rápido de lo imaginable.

La pareja tenía una relación de idas y vueltas.

¿Qué decía Mariela Sánchez en los audios?

“Cristian me odia porque sabe que yo puedo salir con cualquier tipo importante. Él está bien cuando domina la situación, cuando tiene minas feas al lado, gordas... ahora, cuando tiene una mina que se la mira todo el mundo, le agarra mucha inseguridad y es ahí cuando empieza a tratarte mal”, dijo en un audio Mariela Sánchez.

Además, se llamó a Castro “gordo sucio”, y aseguró que está acostumbrado a “denigrar a las mujeres”. Esto se lo habría dicho a una seguidora cuando Cristian estuvo saliendo con la tucumana Ingrid Wagner.

“El día que me iba de viaje con él empezó como agresivo, me apretó fuerte el brazo porque no quise tener relaciones con él en todo el día”, agregó.

En los audios también señala que el intérprete de ‘Azul’ quiere ser como el mexicano Luis Miguel y cuestionó su virilidad.

Se arrepiente de sus expresiones

“Quiero expresar públicamente el dolor y arrepentimiento que siento por lo sucedido”, inició Mariela Sánchez en un texto que publicó en sus historias de Instagram.

“Entré en el submundo de las redes a dialogar con personas que quizás no han sido tan queridas como yo y en un estado de ira dije cosas horribles de la persona que siento, en lo más profundo de mi alma, que era un gran amor. Perdón Cristian. Me sorprende que la gente no celebre el amor y disfrute del dolor y quiera destruir”, agregó Sánchez.

“Agradezco haber conocido una persona romántica que, a pesar de todo, desde su enojo me habló y me enseñó con mucho cariño qué es el amor. Cristian escuchó todos los audios y finalmente llegamos al final de la relación, era insostenible”, añadió la argentina.

Sin embargo, el hijo de Verónica Castro parece haber dado por terminado el romance al sentirse profundamente ofendido.

