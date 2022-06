Cuto Guadalupe no se hizo presente en la reciente edición de “Perú tiene Talento” porque él decidió viajar a Doha para ser testigo del enfrentamiento entre Perú vs. Australia, partido de repechaje para ir al Mundial Qatar 2022.

Al ausentarse en el espacio sabatino, el exfutbolista hizo un video para anunciar que invitó a un artista nacional para que lo reemplace en Latina, mientras él regrese de su aventura por Qatar.

“Chicos he tenido que viajar urgente, pero tranquilos que ahí les he dejado un regalito en la caja. No la vayan a abrir hasta el sábado”, anticipó Cuto Guadalupe en las promociones de “Perú tiene Talento”.

En la edición de este sábado 11 de junio se dio a conocer que Cristian Rivero ocupó el lugar de Cuto Guadalupe por un día y acompañó a Gianella Neyra, Ricardo Morán y Mimy Sucar.

“Estoy emocionado. Buenas noches a los miembros del jurado y especialmente a una (por su esposa Gianella Neyra)”, expresó Rivero al sentarse en la silla del Cuto Guadalupe.

Cristian Rivero reemplazó a Cuto Guadalupe en “Perú tiene Talento”

VIDEO RECOMENDADO

Andrés Hurtado llama ‘Maléfica’ a Alessia Rovegno, candidata al Miss Perú