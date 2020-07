La actriz Mayella Lloclla recordó a través de una publicación en Facebook los momentos que pasó en su primer trabajo, el cual se dio en un restaurante perteneciente a Patty Wong.

El hecho ocurrió hace 17 años, cuando Lloclla aún era aspirante a actriz y recién había acabado el colegio.

“Como toda adolescente con aspiraciones y sueños, sentía la necesidad de generar ingresos para mis estudios y para mis cosas personales, así que animada por mi hermana, revisamos los anuncios de trabajo que habían cerca a la casa y encontré uno donde necesitaban mesera, pero no ponían el nombre del restaurante, solo la dirección, cuando llegué al lugar me di cuenta que era un chifa que hace poco lo habían inaugurado, era el primer chifa de Patty Wong, una empresa familiar”, inició su relato la artista que interpretó a Dina Páucar.

Mayella Lloclla recordó que la familia Wong le dio todas las facilidades para su despegue como actriz, es por ello también que les brinda un total agradecimiento. Asimismo, menciona la buela relación que tenían los padres de Patty Wong con los trabajadores.

“(...) el Sr. Hong Yí Wong, no sabía hablar mucho español pero siempre, me decía hola “Chica Chica”, lo recuerdo con mucho cariño, que de seguro desde el cielo cuida a toda la gran familia que formó. Otro de los maravillosos recuerdos que tengo de esa gran experiencia y que me marcó”, narró.

En la publicación, que fue acompañada por fotografías inéditas, también se cuenta que la exmodelo de ‘R con Erre’ preparaba almuerzo a sus trabajadores.

“Otro de los maravillosos recuerdos que tengo de esa gran experiencia y que me marcó, era que Patty Wong con mucho amor nos hacía el almuerzo a nosotros sus empleados, y eso hablaba de su sencillez y enorme corazón”, mencionó.

