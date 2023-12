Thalía Alva, pareja de Renzo Costa, emitió declaraciones para el programa ‘Amor y Fuego’ y dejó en claro que no se siente incómoda por las comparaciones con Brunella Horna, expareja del empresario.

El programa de espectáculos apareció durante la inauguración del nuevo negocio de Renzo Costa, quien ha incursionado en el rubro de la comida. Thalía Alva se mostró junto al padre de sus hijos y respondió varias preguntas de los medios.

Luego de ser cuestionada sobre las comparaciones de las personas con Brunella Horna, Thalía dijo que no tendría por qué afectarle, porque son cosas que pasan cuando tu pareja es mediática.

“Hablan externamente, él no me ha hablado de nada de eso, no tendría por qué incomodarme tampoco... son cosas que pasan y van a pasar porque él es mediático pero a mí no me afecta en lo absoluto nada de eso” , dijo.





