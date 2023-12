Renzo Costa está contemplando la idea de casarse con su actual pareja Thalía Alva, aunque no ha proporcionado una fecha específica para la posible celebración.

El reconocido ‘Rey de los cueros’ ha manifestado su intención de formalizar su vínculo con la madre de sus hijos, sugiriendo que un compromiso matrimonial podría estar en camino. Además, ha compartido su deseo de hacer una propuesta de matrimonio emotiva y acorde con los sueños de Thalía Alva.

“Esa es la pregunta del millón. Espero pronto, no tengo fecha. Nunca me he casado por religioso (...) Ella sueña con algo lindo, emotivo, bien preparado, y a mí también me gustan las cosas muy bien hechas, entonces quiero que sea algo lindo, desde la pedida”, declaró para ‘Magaly Tv La Firme’.

Sin dejar de lado su presencia en la industria de carteras y zapatos, Renzo Costa se aventuró en el ámbito gastronómico con la inauguración de su nueva cadena de restaurantes ‘Pomodoro Costa’, dedicada a la elaboración de pizzas y pastas. Asimismo, sostuvo que su objetivo es ofrecer un concepto de comida rápida de alta calidad, equiparable al nivel italiano.

