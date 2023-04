¿Rogando por amor? Se hizo público el video del nuevo ‘ampay’ de Paolo Hurtado y Jossmery Toledo y uno de los detalles que resaltó es el desplante que le hizo el jugador a la expolicía. No fue una, fueron dos ocasiones en las que el futbolista le rechaza los besos a la modelo.

Al notar que está siendo rechazada, Jossmery insiste y le gira el rostro esperando una caricia. Después de varios minutos esforzándose para recibir una muestra de afecto por parte del jugador de fútbol, por fin fue correspondida con un beso.

Las mujeres que acompañan a la pareja serían las hermanas del futbolista.

“Son tal para cual”

Luego de que se hiciera público la promoción del nuevo ‘ampay’ protagonizado por Jossmery Toledo y Paolo Hurtado, Rosa Fuentes, su todavía esposa, se ha pronunciado fuerte y claro en su cuenta de Facebook. En su red social ha compartido un extenso mensaje en el que agradece el apoyo que viene recibiendo por parte de sus seres queridos.

“Quiero que sepan que estoy bien, ya me enteré de la noticia que va a salir. Gracias por la preocupación, las llamadas y los mensajes. La verdad no me sorprende, son dos personas que no tienen vergüenza y si quiera un poco de respeto hacia los niños y una mujer embarazada. Son tal para cual. Ellos sí se merecen”, se lee en una parte del comunicado.

VIDEO RECOMENDADO

San Juan de Miraflores: Policía capturó a hombres que portaban una pistola en su vehículo