Luego de que se hiciera público la promoción del nuevo ‘ampay’ protagonizado por Jossmery Toledo y Paolo Hurtado, Rosa Fuentes, su todavía esposa, se ha pronunciado fuerte y claro en su cuenta de Facebook. En su red social ha compartido un extenso mensaje en el que agradece el apoyo que viene recibiendo por parte de sus seres queridos.

“Quiero que sepan que estoy bien, ya me enteré de la noticia que va a salir. Gracias por la preocupación, las llamadas y los mensajes. La verdad no me sorprende, son dos personas que no tienen vergüenza y si quiera un poco de respeto hacia los niños y una mujer embarazada. Son tal para cual. Ellos sí se merecen”, se lee en su cuenta de Facebook.

“Esto no me humilla más, si eso era lo que querían lograr, esto me hace más fuerte y más segura de la decisión que tomé”, agregó.

Comunicado completo de la esposa de Paolo Hurtado. (Foto: Captura)

“Solo espero que el papá de mis hijos y mi aun esposo, ceda y concilie, que no haga más daño y que nos deje avanzar a nosotros también, que conteste a mi abogada para terminar los trámites legales”(...) “ No les daré el gusto de perder a mi bebé, si eso es lo que buscan . Yo estoy fuerte y firme, soy lo único que les queda a mis hijos, al parecer al papá ya lo perdieron”, finalizó Fuentes.

Rosa Fuentes también actualizó su información de Facebook y ahora su actual estado sentimental es: viuda.

La todavía esposa del jugador de fútbol cambió su estado sentimental en Facebook.

