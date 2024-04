El futbolista Paolo Hurtado, conocido como el popular ‘Caballito’, se convirtió en protagonista de un emotivo momento tras la victoria de su equipo, el Carlos A. Mannucci, sobre la UTC. En una entrevista postpartido con Gol Perú, el deportista se mostró visiblemente emocionado y le dedicó emotivas palabras a Rosa Fuentes.

Durante la entrevista con las cámaras de Gol TV, Hurtado expresó su gratitud por el apoyo que ha recibido, especialmente en momentos difíciles como este aniversario de la partida de su madre. Las lágrimas cortaban su respiración mientras hablaba sobre el progreso que ha tenido como deportista dentro de su equipo y decidió enviar un mensaje de agradecimiento a todos sus hinchas.

“Para mí es un día especial, es un día triste porque hace tres años perdí a mi madre, un día como hoy. He estado pasando momentos difíciles durante todo este tiempo. Gracias a Dios tengo el apoyo de la gente que me quiere. Eso me ayuda mucho para seguir adelante”, expresó Hurtado en un inicio.

Sin embargo, lo más conmovedor fue el mensaje que dedicó a su familia, incluyendo a su esposa e hijos, quienes han sido su sostén durante estos momentos difíciles. “Esto se lo quiero dedicar a mi familia que sé que me está viendo, a mis hijos, especialmente que también sufren conmigo. Por todo esto que viene pasando el equipo. Y también dedicárselo a mi esposa que sé que también lo está viendo. Este es un punto de partida para lo que viene”, agregó el jugador visiblemente emocionado.

Paolo Hurtado le dedico el logro de su equipo a su esposa Rosa Fuentes. (Foto: Instagram)





¿Qué pasó con Paolo Hurtado y Rosa Fuentes?

El futbolista peruano Paolo Hurtado se vio envuelto en un escándalo de infidelidad que ha acaparado la atención de los medios tras ser captado con la modelo Jossmery Toledo en situaciones comprometedoras en Cusco. Este lamentable suceso llevó al término de su matrimonio de diez años con Rosa Fuentes, quien en ese momento se encontraba embarazada de su tercer hijo.

El incidente salió a la luz pública en el programa de farándula ‘Magaly TV La Firme’, el cual mostró imágenes del deportista y la modelo compartiendo momentos de intimidad, desatando un revuelo mediático. La historia cobró notoriedad cuando el programa anunció la existencia de un video comprometedor.

Los hechos se desarrollaron rápidamente después de que los investigadores siguieran a Toledo hasta el departamento donde se alojaba el futbolista. Allí fueron capturados en una situación íntima, a pesar de que Hurtado llevaba puesto su anillo de matrimonio.

Tras la difusión del episodio, Fuentes anunció su decisión de divorcio a través de un comunicado, citando la infidelidad de su esposo y solicitando privacidad por el bienestar de sus hijos y su embarazo.

“Después de ver las imágenes difundidas por el programa Magaly TV, he decidido terminar definitivamente mi matrimonio de 10 años con Paolo Hurtado. Si alguien tiene que dar explicaciones en este caso no soy yo. Por favor, pido respeto por mis dos menores hijos y consideración a mi estado de gestación”, expresó en el comunicado.





Paolo Hurtado y Jossmery Toledo son captados besandose en Cusco.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis

VIDEO RECOMENDADO