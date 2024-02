Carlos Álvarez reapareció con su imitación de ‘Paolín’ para hacer una divertida parodia sobre la situación entre Paolo Guerrero y el Club Universidad César Vallejo. El cómico, fiel a su estilo, subió un video para mostrar su sketch.

“No sé qué hago en el Perú, han interrumpido mi estadía en Río de Janeiro a Río Rímac luego a Río Moche. Todo para ir a jugar por ese equipito, Richard acaso no comprendes que no quiero ir, mamá ayúdame, eres tan bruto que no comprendes que fue un lapsus lo que me hizo firmar por ustedes. Así me pongan todos los abogados, no jugaré por ese club”, dijo.

Carlos Álvarez hizo bromas sobre la posible llegada de del delantero a Trujillo e incluso se atrevió a mencionar a César Acuña, el gobernador de La Libertad.

“Quieres que yo viva en esa choza, en esa invasión, si cierras Huanchaco para mí solito, tu papá tiene plata como cancha. (...) No me gusta ir a Trujillo porque puedo engordar, ahí comen arroz con pato, no quiero terminar gordo. Yo jugaré hasta los 70 años, yo soy obediente, meteré goles con andador. Yo no sufro de mamitis, mamá, bien estos son”, agregó.





