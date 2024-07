El cómico Carlos Álvarez confirmó su afiliación al partido País Para Todos y en entrevista con Perú21 este domingo dejó abierta la posibilidad de tentar a la presidencia para 2026.

“No se descarta la posibilidad. Pero no quiero entrar a discursos demasiado politiqueros. Yo a mi gente le hablo con la verdad. Soy claro. Hay que esperar todos los caminos y los pasos que hay que tener en un partido. Y vamos a ver. Puedo ser senador, diputado, alcalde, gobierno regional, candidato a presidente. No sabemos. Hay que respetar los pasos en democracia. Lo demás se lo dejo a los soberbios”, dijo en diálogo con este diario.

En la entrevista, Álvarez fue claro al señalar que el “Congreso está de espaldas a la realidad del país” y fue especialmente duro con el Legislativo: “El Congreso es una desgracia porque lamentablemente la política, hoy por hoy, es un asco, es un asco”.

El reconocido economista Juan José Marthans expresó en X (Twitter) su opinión sobre la amplia entrevista a Carlos Álvarez. Estas fueron sus palabras: “Hasta hoy parece que la alternativa más seria para el país, es la que presenta un cómico. Paradójico, pero real. No hay medias tintas. Espero salgan otras alternativas similares”.

Leo una entrevista a Carlos Álvarez en Perú 21. Hasta hoy parece que la alternativa más seria para el país, es la que presenta un cómico. Paradójico, pero real. No hay medias tintas. Espero salgan otras alternativas similares. JJ — Juan José Marthans L (@JJMarth) July 7, 2024

Su publicación en X generó una serie de comentarios. “El tema principal será con que tipo de gente se va a juntar, para empezar a aquellos que pagará favores a cambio de la “inversión”.”, dijo un usuario, mientras otro opinó: “El país necesita un estadista a gritos, no un improvisado Es cierto que su diagnóstico de la realidad es bastante certero, pero un paciente no se cura con un diagnóstico sino con un buen tratamiento y allí, puedo asegurar que Alvarez, está como los cómicos ambulantes: en la calle”.

Sobre el tema, el prestigioso economista acotó: “El que define quien será presidente está cansado de estadistas. Ese es el tema. Veremos cómo se desarrolla esto. El objetivo son nuevas opciones. Las tradicionales, son una desgracia. Esperemos nuevas caras”.

LEE LA ENTREVISTA COMPLETA A CARLOS ÁLVAREZ AQUÍ

En la comentada entrevista, Álvarez dijo: Yo soy de izquierda, de derecha y de centro. Cuando se trata de apoyar a la gente más humilde, vulnerable e invisible, me voy a Puno y Huancayo. A colegios sin útiles y postas médicas sin agua. Si eso es ser de izquierda, pues soy de izquierda. También creo en crear riqueza para repartir riqueza, no migajas ni limosnas. El pueblo del Perú es el soberano, no merece migajas. Y adecentar la política. Ojalá que esta campaña a 2026 sea decente, de valores y propuestas. Todos firman hipócritas el pacto de no agresión y al final se agreden más. ¿Para qué firman? Boten ese papel, déjenlo en el baño”.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.