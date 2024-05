William Levy rompió su silencio. El actor compartió su sentir en un comunicado en sus redes sociales donde alude a la traición y decepción que ha vivido. Sus seguidores aseguran que el mensaje sería para la madre de sus hijos, Elizabeth Gutiérrez .

El actor publicó unas duras palabras donde habla de las traiciones que ha vivido. Sin citar nombres, deja claro que ha recibido puñaladas de quienes más ayudó y apoyó en su momento.

Como se recuerda, en abril de este año, Elizabeth Gutiérrez habría confirmado, entre lágrimas, el fin de su relación con William Levy. La mediática pareja, que tiene un hijo de 18 años y una menor de 14 años, llevaba dos décadas de relación. “Amé a William, creo que no es un secreto que fue el amor de mi vida”, menciona la protagonista de telenovelas como El rostro de Analía y El fantasma de Elena.





“He alimentado bocas que han hablado mierda sobre mí. He levantado a personas que han tratado de derribarme”, comienza su escrito en las historias de Instagram.

“Sí, la vida puede ser un poco loca, pero no me dejaré llevar por el odio hacia otros. Después de todas esas payasadas, todavía estoy aquí siendo yo. Que tengan un bello domingo, los amo”, concluyó el actor









¿Cómo se conocieron Elizabeth Gutiérrez y William Levy?

Los actores se conocieron en el 2002 mientras concursaban en el reality show ‘Protagonistas de telenovela’. En el 2006 nació su hijo, Christopher, y cuatro años después dieron la bienvenida a su hija, Kailey.





William Levy descarta retomar su relación con Elizabeth Gutiérrez

Ante la pregunta de si esta separación era una más de las tantas que la pareja ha enfrentado a lo largo de los años, con reconciliaciones posteriores, Levy fue claro en su respuesta: “No, esta es definitiva, nunca más la voy a perdonar”, afirmó Levy.

El motivo exacto de la separación aún no ha sido confirmado. Sin embargo, se especula que podría estar relacionado con una posible infidelidad por parte de Levy. Otras voces dan cuenta de que Elizabeth fue descubierta con una mujer en la cama por el actor.





Maite Perroni se pronuncia sobre la separación del actor cubano y Elizabeth Gutiérrez

Maite Perroni, reconocida actriz y cantante mexicana, quien protagonizó dos exitosas telenovelas junto al actor William Levy, ‘Cuidado con el ángel’ en 2008 y ‘Triunfo del Amor’ en 2010, se ha mantenido al margen de los recientes acontecimientos relacionados con la separación de Levy y su pareja de más de dos décadas, Elizabeth Gutiérrez.

Durante años, Perroni y Levy fueron objeto de especulaciones sobre un posible romance que trascendió la pantalla de televisión, sin embargo, nunca se confirmó oficialmente estos rumores. Ante el escándalo mediático actual, los medios buscaron la opinión de la artista.

En el aeropuerto de la Ciudad de México, los reporteros abordaron a Perroni para conocer su postura sobre la situación entre Levy y Gutiérrez. “La verdad es que creo que hay que respetar la vida privada de los demás y yo por todos estos años siempre les he dicho, si de la mía hablo poco, de la vida de los demás mucho menos. Creo que hay que respetar y si uno pide eso hay que darlo también, entonces no me queda más qué decir”, expresó Perroni, dejando claro su deseo de mantenerse al margen de la polémica.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO