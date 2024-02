Lo cuenta todo. Pamela Franco viene hablando de todo en Mande Quien Mande. Durante su participación en el programa de espectáculos habla sobre la reciente infidelidad que sufrió por parte de Christian Domínguez y sobre su presunto romance con el futbolista Christian Cueva.

“Voy a dar la cara. No tengo el tiempo de procesar de una y otra cosa, tengo mil cosas en mi cabeza, en mis sentimientos. Las ganas enormes de botar lo que tengo aquí”, fue lo primero que dijo durante el inicio de su entrevista.

Descartó que fuera la causa de la separación entre Isabel Acevedo y Christian Domínguez:

“Quiero dejar en claro que dentro de la relación con él no he tenido nada (dentro de la relación entre Christian Domínguez e Isabel Acevedo. Christian Domínguez llegó en un momento en el que atravesaba un momento difícil emocionalmente... como mujer y en mi entorno laboral. Es ahí donde nos vinculamos y dejé que él entrara en mi vida. (...) Me ayudó muchísimo para salir del hoyo en el que estaba”.

Pamela Franco sobre el 'ampay'

“Nosotros compartimos un programa, pero allí no había una amistad, mas que la relación laboral. Ahí nos conocimos, pero no había algo. Luego del ampay, cuando ya no estaba con Isabel, sí, fueron muy pocos días, pero me empecé a involucrar con él. Si está mal el poco tiempo que se guardó luto, lo acepto, pero quiero dejar en claro que dentro de la relación, yo no tuve nada que ver”, añade Franco.





No vio las señales

La bailarina asegura que no tenía sospechas ni señales de que Christian Domínguez y que pensaba que él era de su trabajo a su casa y de su casa al trabajo.

Señala que no se arrepiente de su relación con el líder de la ‘Gran Orquesta Internacional’: “Yo moría por ser madre. Cuando yo conozco a Christian conocí a un hombre bueno, un buen hijo y un buen padre. Él tenía los mismos deseos conmigo, porque nuestra niña fue planeada. Y me dije, es el momento de ser madre y no me arrepiento. No cambiaría nada, porque lo mejor fue tener a mi hija”.

Pamela Franco habla EN VIVO

“Me dijo que las cosas ya no estaban en igual. Me dijo luego que yo entendí mal. Desde que vi la imagen, dije que él ya no me quería. Yo sentí eso, porque no encontré otra explicación”, agregó.

Dije que al ver el ‘ampay’ quería estallar contra Domínguez, pero que se tuvo que contener por su hija, que señala que sufrió una crisis de ansiedad: “Atiné a retirarme, tuve a una amiga que estuvo conmigo para apoyarme. Yo no sabía qué hacer. No sé si me puedan entender, entré en shock, lloraba. Conversamos, no ese día bien, ya después. Para mí mi hija es muy importante, no sé qué va a pasar más adelante, pero estoy pasando un proceso con mi hija. En otras palabras, estoy siendo más madre que mujer”.

“Todavía amo a Christian. El capítulo con Christian ha sido el más importante”, confiesa.

Avanzada la entrevista, Maria Pia Copello le habla sobre su cercanía con Christian Cueva. La cantante de cumbia admite que sale con el futbolista, quien en ese momento ya se encontraba en una relación de años con Pamela López.

Pamela Franco todavía ama a Pamela Franco.





ADMITE RELACIÓN CON CHRISTIAN CUEVA

“Sí, tuve una relación sentimental con Christian Cueva. Me involucré con él en el año 2018, fue en idas y vueltas. Era un tema bastante complicada. Él entraba en temas de mentiras, me decía una cosa, mostraba otra cosa. En ese momento de mi vida, creí el mismo cuento que muchas han creído. Hoy en día, volteó y digo ‘¿qué me pasó?’. Lo mismo de siempre. Me dijo que no estaba. Habían cosas que me hacían pensar que ya no estaban”, revela Pamela Franco.

Pamela Franco admite relación con Christian Cueva.

La cantante señala que sabía que la relación con el futbolista peruano no tenía futuro, sin embargo, le costaba mucho alejarse de él. Además de admitir que mantuvo una relación con el jugador, le pidió perdón a Pamela López y a su familia.

“Me comienzo a alejar porque me di cuenta que no era la tercera, era la cuarta, la quinta, la sexta. No era lo que quería en ese momento. La única que se estaba haciendo daño, era yo porque habían otras personas que jugaban el mismo papel. Por eso me empecé a alejar. Lo sé, lo acepto, por eso que estoy sentada acá, diciendo una verdad para decir que a estas alturas, no lo quería hacer. Es algo que me avergüenza absolutamente, lo he llevado cargando todo este tiempo, muchos años. No me había soltado por completo. Esta mochila lo llevo cargando hasta en la relación con Christian y él lo sabe. Acepto mi error, hace muchos años cometí la peor decisión de mi vida. No me justifico y lo acepto. También sé que hubo personas lastimadas. Hoy, que soy mamá, que quise construir una familia, entiendo mucho más. Que me perdone la señora Pamela López por el daño que le causé en ese momento. uno en ese momento no mide las decisiones de sus actos, de sus decisiones. La verdad es que nada es justificable para un acto de esa magnitud”.

La madre de la última hija de Christian Domínguez asegura que no ha recibido apoyo económico por parte del seleccionado nacional:

“Me metí en un juego en el que cada vez estaba más grande, que no podía parar. Se iba avanzando, él con sus actitudes. No me ha ayudado económicamente. Lo único que pagó son los viajes, los pasajes. Después, a mí no me ha dado ningún sol. Que me investiguen qué tengo en mi propiedad. No tengo nada de él. Dijeron que él me había comprado un departamento, pero nada”.





SOBRE EL VIDEO DE SU PADRE CON CUEVA

“El error es mío pero mi papá no sabe nada, le tuve que decir después. Mi papá se sentía super mal porque no entendía. Mi familia es de Huamachuco y Christian Cueva también. En el video también estaba su papá y su tío. Yo no entiendo por qué él tenía que ir a mi casa, sabiendo lo que podía provocar. Mi papá no tenía nada que ver. Él no toma importancia a nada, para él es un vacilón. Para él es un chiste eso. Ni siquiera ha tenido consciencia de lo que iba a provocar. Mis papás se conocían”.





Pamela López se refugia en Dios

En medio de la gran expectativa que se ha generado por la entrevista que ofrece Pamela Franco en el programa ‘Mande quien mande’, Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva, usó sus redes sociales para demostrar que su fe religiosa es su mayor fortaleza en estos momentos complicados luego de su ruptura con el futbolista en medio de rumores de infidelidad con la cantante de cumbia.

“Nunca luchamos solos ni desprovistos de recursos. En casa batalla de la vida, Jesucristo es nuestro capitán, quien nos provee las armas necesarias”, escribió en su red social.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO

Mauricio Mulder: Hay un video sin audio de la muerte de Alan García que no se ha difundido