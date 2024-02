Una novela. Pamela Franco reveló que Christian Cueva no aceptaba el fin de su relación clandestina y que la buscaba, pese haberse casado con Pamela López . La cantante de cumbia confesó que el futbolista amenazaba a Christian Domínguez .

Franco indicó que le avergüenza confesar el amorío que mantuvo con el popular ‘Aladino’. “Ahora me siento que me he liberado de esta carga que tuve por muchos años”, señaló.

La modelo señaló que Christian Domínguez conocía sobre la relación con Christian Cueva. “Yo se lo conté, fui un libro abierto con Christian, él fue mi confidente. Él ( Christian Cueva ) amenazaba a Christian Domínguez. Él siempre quiso saber de mí, se averiguaba cosas mías, inclusive estando embarazada”, dijo en el programa Mande Quien Mande.

Por otro lado, la cantante aclaró que hizo un último viaje con Christian Cueva porque quería que la dejara en paz. “Yo cerraba el vínculo, cambiaba de número y de casa, pero siempre me encontraba. No me dejaba en paz. Mi relación (con Christian Cueva) termina porque ya se estaba desgastando”, dijo.

Pamela Franco aseguró que cuando el futbolista se casó con Pamela López, ella no era parte de su vida. “Cuando (él) se casa, ya no estaba con Cueva. Cuando me enteré de que Christian Cueva se iba a sacar yo estaba con Christian Domínguez”, finalizó.

