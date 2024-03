Nataniel Sánchez, quien actualmente reside en España, regresó a nuestro país y estuvo como invitada en el podcast de Verónica Linares donde habló sobre sus lazos familiares, un vínculo que ya no tiene con su padre.

Durante la entrevista, la actriz aseguró que hace varios años decidió distanciarse del ser que le dio la vida no ser un vínculo poco saludable para su salud mental. “Mi papá no debió ser papá” , confesó.

“Yo no tengo relación con mi papá hace muchos años, ya estaba en la televisión. Decidí no tener relación con mi papá porque no se relacionaba conmigo de manera sana, y yo aprendí que nadie tiene derecho a hacernos daño, ni siquiera nuestros padres”, contó la exactriz de ‘Al fondo hay sitio’.

Al ser consultada si había recibido algún tipo de maltrato físico por parte de su progenitor, la recordada ‘Fernanda de las Casas’ lo descartó tajantemente, no obstante, aseguró que ha decidido buscar ayuda profesional.

“Mi papá no me tocaba, pero la manera de vincularse, yo sé que él hizo lo que pudo. Los amo, ya lo perdoné, pero mi papá seguirá haciendo sus cosas a su manera. No le viene bien a mi vida, entonces yo decidí dar un paso al costado. Hace seis años (me alejé), creo, antes de irme a España (...) Yo llevo 12 años de terapia, trabajando, venimos con la idea de que es tu papá y mamá y eso es a muerte y si te maltratan tú aguantas, pues no. Yo me he perdonado, yo no elegí esto. Yo necesito mi bienestar, quiero mi armonía”, remarcó.

Cabe señalar que en el 2019, Nataniel Sánchez contó en el programa de Andrea Llosa que sufrió mucho durante su infancia tras la separación de sus padres, y que tuvo que luchar durante siete años para que su madre se quedara con su custodia, una situación que provocó que se sintiera como un trofeo para su papá y un objeto de venganza.









