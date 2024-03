En un reciente episodio del programa ‘Erick y Gonzalo’, el exarquero de Sporting Cristal, Erick Delgado, rechazó de manera contundente las acusaciones de una supuesta infidelidad por parte de Nataniel Sánchez, con quien fue relacionado sentimentalmente en el pasado. La polémica se desató luego de que se filtraran comprometedoras fotografías de la actriz junto al piloto de autos Mario Hart.

Gonzalo Núñez, conductor del programa, sugirió entre risas que Erick Delgado también debía ser apodado como “cornelio” debido al presunto engaño de su expareja. Sin embargo, el futbolista peruano no tardó en responder y negar rotundamente haber sido víctima de una traición.

“¿Yo? ¿Por qué? ¿Cuándo (me metieron los cachos)? Ese conch*** no lo conozco. Yo no sé, ni cuenta por qué yo no estaba con ella, así que a mí no me han puesto nada. ¿Tú sabes? Anda, huev***, (los viajes que hizo con Nataniel) fueron seis meses antes, encima me agarraron de casualidad”, expresó Delgado con evidente molestia.

Ante la insistencia de Núñez, quien afirmó que estaba profundamente enamorado de Nataniel Sánchez, Erick Delgado volvió a abordar el tema para aclarar la naturaleza de su relación con la actriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’.

“Yo no he estado casado, no he tenido enamoradas firmes. La verdad es que yo no me enamoro. (Estar enamorado de Nataniel), eso es mentira, totalmente falso. No era mi enamorada, nunca lo fue. Te estás equivocando, estás hasta las huev***”, afirmó el exarquero.

Recordemos que la relación entre Erick Delgado y Nataniel Sánchez fue objeto de especulaciones en el 2010, aunque nunca confirmaron oficialmente un romance. La situación tomó un giro inesperado cuando se filtraron imágenes de la actriz besando a Mario Hart, apodado “Chato atrasador” por la situación. La reciente intervención de Erick Delgado en ‘Erick y Gonzalo’ busca poner fin a las especulaciones y desmentir cualquier tipo de infidelidad en su historial amoroso.





