Natalia Merino, también conocida como ‘Cinnamon Style’, regresó a las redes sociales tras varios días de ausencia por el ‘ampay’ que protagonizó su esposo Sebastián Guerrero con una compañera de trabajo.

La influencer utilizó su cuenta de Instagram para agradecer el apoyo que ha venido recibiendo por parte de sus seguidores.

“Hola. Pasaba por aquí para agradecerles de todo corazón el apoyo que me han dado estos días. No se imaginan cuánto significa para mí. Gracias por acompañarme siempre. Me han visto crecer, pasar momentos buenos y malos. Y ahora me van a acompañar en esta nueva etapa de mi vida”, se lee en la historia que publicó la joven madre.

“Gracias por seguir aquí a pesar de haberme desaparecido de redes un tiempo. Siento todo su cariño. Poco a poco volveré a darles el contenido que amo hacer”, agregó.

Merino se ha dejado ver junto a sus amigas y tomando clases de cerámica. También se encuentra promocionando su última agenda que pronto sale a la venta.

Captura de la historia de Natalia Merino.

