La trágica muerte de la cantante Muñequita Milly ha conmocionado al Perú. El doctor Fong, acusado de ocasionarle la muerte a la artista, ahora es denunciado por intentar silenciar a la familia a través de un pago.

Ha sido el padre de la folclórica, Jaime Quispe, quien hizo la revelación en América Hoy y aseguró que se negó a recibir dinero del médico a cambio de no decir nada tras la muerte de su hija Flor Sheiza Quispe.

“Sí, trataron de negociar, pero la familia es fuerte, no, no, es que también es una vida, no vamos a venderlo”, dijo el padre.

El doctor Fong es acusado de realizarle una mala liposucción, que devino en el fallecimiento de la joven de tan solo 23 años. Por el momento no ha declarado sobre el suceso, pero ya ha sido convocado para que responda por lo ocurrido.

En ese sentido, Enrique Ríos, presidente de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética, anunció que ya ha convocado al cirujano, conocido en redes sociales como Dr. Fong, para que dé sus descargos.

“Nosotros nos acabamos de enterar del caso y, en estos casos, nosotros llamamos a declarar al doctor que está denunciado para que nos dé su versión, su declaración, y ver si es que existe algún indicio de haber trasgredido al código de ética y deontología que nos rige. Si fuera así, lo derivamos al comité de ética que tenemos en la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica para que analicen el caso y lleguen a una decisión o conclusión, tal vez, a alguna recomendación, en cuento a sanción o no, dependiendo de qué encuentren en la investigación”, dijo a Canal N.

