Monserrat Brugué, actriz encargada de dar vida a ‘Monchi’ en “Pataclaún”, expresó su emoción por volver con su personaje después de más de 20 años para “Patakultural”, espectáculo que se estrenará de forma online el próximo 5 de diciembre y que tiene como directora a July Naters y a Cathy Sáenz en la producción. Además contará con la participación del argentino Luciano Rosso.

“Me siento honrada y agradecida por esta oportunidad que me está dando July, de ser parte del Patakultural 2020. Creo que es un momento maravilloso para recordar cómo empezó mi relación con el circo peruano", indicó inicialmente la actriz.

"Después de 25 años vuelvo con el mismo número, estoy bastante alegre y bastante nerviosa. Yo tengo 30 años más; sin embargo, el personaje se ha mantenido durante varios años. Muy agradecida con July y a su equipo maravilloso”, expresó en conferencia de prensa la recordada hija de ‘Wendy’ y ‘Machín’.

“Siempre me da nervios, es parte de mi empezar. Y cómo no aceptar si Pataclaún es mi casa, y muy importante en mi vida. Y de la mano de July, que es una excelente creadora, directora y la posibilidad de volver, realmente es un regalo. Los nervios son los nervios de una actriz, de asumir algo que ya hice”, agregó.

Monserrat Brugué también se refirió a la coyuntura política que vive el país tras la vacancia de Martín Vizcarra. “Tenemos una capacidad de adaptarnos a las circunstancias. Nos ha pasado con la pandemia, hemos seguido creando, buscando nuevas formas de seguir creando. De una manera muy triste por todo lo que está ocurriendo, pero con la certeza que seguiremos adelante como siempre y buscando la forma de ser mejores. Busquemos la mejor manera de ser mejores personas y entregando lo mejor de nosotros”, puntualizó.

Asimismo, señaló que hubiera sido lindo un reencuentro con sus compañeros de “Pataclaún”. “Si hubiera sido bonito tener la oportunidad de reencontrarnos y presentar un show, pero también acepto la decisión de todos. No le doy vueltas al asunto torturándome, simplemente no fue y no fue. Hay que seguir mirando para adelante”, agregó.

Pataclaún vuelve con un show virtual con el que prometen regalar sonrisas en medio de la pandemia por la COVID-19. Se trata del espectáculo “Patakultural” que se estrenará el próximo 5 de diciembre. Las entradas ya están a la venta y cuestan S/35. Si deseas comprarlas, puedes hacer click AQUÍ.

