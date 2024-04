Milett Figueroa llegó a Argentina y puso fin a las especulaciones sobre su romance con Marcelo Tinelli, esto luego que varios periodistas argentinos, entre ellos Yanina Latorre’, aseguraran que su relación había llegado a su fin.

La modelo peruana se lució feliz y más enamorada que nunca en un evento junto al conductor de ‘Bailando 2023′, pero para sorpresa de muchos, Yanina Latorre apareció a su lado nada menos que abrazándola.

“Es mi mejor amiga (...) En Perú me odian, estoy podrida que me put*** todos los peruanos. Quiero que esta semana vengas a LAM, hables y cuentes la verdad”, le dijo la argentina.





¿Qué respondió Milett Figueroa?

Aunque se mostró sonriente ante la cámara, la actriz peruana aprovechó el momento para hacerle un fuerte reclamo a Yanina Latorre por sus constantes críticas en televisión.

“Invítame, boluda. Me das muy duro, pero ¿cómo me vas a grabar en una historia (de Instagram) después de que me destruyes?”, reclamó Milett.

Pese a la incómoda situación, ambas brindaron mientras Marcelo Tinelli no podía evitar reírse al verla juntas después de la polémica creada por su amiga, quien aseguró que su romance con Milett terminó porque sus hijas no la soportaban.









