Milena Zárate se presentó en el programa ‘América Hoy’ y se refirió a la polémica entre Jonathan Maicelo y Samantha Batallanos. Además, le respondió directamente al boxeador, quien dijo que le mandará una carta notarial por afirmar que la dejó en Nueva York luego de que ella se negara a mantener relaciones sexuales con él.

Según la colombiana, Jonathan Maicelo le coqueteó días antes de que él fuera ampayado con Samantha Batallanos.

“Cada persona se pinta como lo que es por más que quiera aparentar otra cosa. Hasta menos de un mes estando con esta chica, estaba que me insistía para que pudiéramos llegar a tener algo. Sí, menos de un mes antes de estar con ella, antes de que fuera ampayados, él estaba tirándome maíz, pero al cien” , reveló.

En otro momento, Milena se refirió a la carta notarial que le mandaría el deportista y aseguró que ella puede “bajárselas”.

“Si él no lo recuerda, ¿cómo puede decir que es mentira? Si no lo recuerda es porque bueno... tendrá memoria de no sé... de pollo. Ya no es mi culpa, que no lo recuerde, no quiere decir que no haya pasado, eso y muchísimas cosas más. El problema es que va a tirar su platita a la basura porque yo se las bajo rapidito con un par de cositas y le bajo todas sus cartas notariales” , concluyó.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO

Alejandro Muñante: “Creo que sí” hay los 87 votos para remover a toda la JNJ