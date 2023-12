Pasó de acusado a acusador. El boxeador Jonathan Maicelo denunció que su expareja, Samantha Batallanos, es una persona sumamente racista, que siempre lo atacaba con diversas frases discriminatorias y que, incluso, bromeaba con el tema de liberación de esclavos, ordenada por el presidente Ramón Castilla.

En entrevista con Lady Guillén, Maicelo expresó que le llegó a decir “negro de m***, que cómo Ramón Castilla me liberó”

En otro momento sostuvo que le decía que “tú y tus dos soles”, haciendo alusión a que el boxeador no tenía dinero.

“Si me dices ‘negro muerto de hambre, delincuente, pobre diablo’, claro que me voy a defender, así seas mi pareja”, reveló Maicelo en Dilo Fuerte.

Agregó que la modelo le decía serranos a sus fans, e incluso a Lady Guillén y a su productor.





SAMANTHA BATALLANOS SE DEFIENDE DE ACUSACIONES DE RACISMO

En diálogo con el programa Todo se filtra, conducido por Samuel Suárez, la modelo le respondió a Maicelo y aseguró que no es racista porque estuvo con él y porque tiene amigos de todo tipo de raza y condición.

“Cómo voy a ser racista con él si es un hombre moreno. Le decía que amaba que sea moreno, que siempre había querido estar con un moreno. Como yo soy blanca, entonces me gustan”, indicó.

Sobre la acusación de haber llamado serranas a los fans del boxeador, dijo que “eso habrá sido en un momento de cólera, pero es imposible que me exprese de las personas así todo el tiempo. Es su manera de evadir cualquier tipo de castigo”.

Además, afirmó que nunca le dijo serrana a Lady Guillén ni a su productor.

“Nunca hemos hablado de Lady Guillén”. Agregó que Maicelo está haciendo esa denuncia “para evadir muchas cosas, me está atacando y eso se convierte en una agresión psicológica. No tiene chats, no tiene pruebas porque sino las mostraría”.

SAMANTHA DICE QUE NO ES ARRIBISTA PORQUE IBAN EN TAXIS BARATOS

En otro momento, la modelo dijo que no es arribista porque “él no tiene nada, andábamos con las justas, en taxi, en moto, no tiene cuenta bancaria”.

Asimismo, contó que “una vez fui como princesa y me llevo en una carcacha, en un carro demasiado viejo, era de los taxis más baratos que se podían pedir, qué voy a ser arribista con un hombre así, de dónde voy a ser interesada con él”.

Añadió que ella le regaló la billetera que usa y las zapatillas con las que la fue a denunciar al médico legista.





