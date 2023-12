Milena Zárate se pronunció sobre las fuertes acusaciones de Pilar Gasca, quien le dedicó varias publicaciones a la colombiana en las redes sociales, donde la insultó y hasta la acusó de prostituirse.

“Eso no lo voy a pasar por agua tibia, de todas manera este tipo de cosas se tienen que denunciar y se tiene que dar su escarmiento como tiene que ser con la ley”, dijo en una entrevista al programa ‘América Hoy’.

La modelo confía en que, si la denuncia, la justicia peruana le dará la razón, pues anteriormente le ganó un juicio similar a la brasileña Geni Alves.

“Es un proceso que yo ya gané, ya se lo gané a Geni (Alves) por la misma ósadía que está teniendo ella. Para que me diga prostituta me lo va tener demostrar y para eso va tener que volver nacer porque yo sí, a donde vaya, puedo estar mi frente en alto porque si algo yo he tenido yo en esta vida es ser trabajadora” , concluyó.





