Edwin Sierra se habría dado una nueva oportunidad en el amor y Milena Zárate aprovechó la situación del cómico para burlarse de Pilar Gasca, con quien ha protagonizado diversos enfrentamientos a través de las redes sociales.

“Ja, ja, ja, qué pena que se adelantó el circo. ¿Pero ella no era la que decía que ese hombre daba la vida por ella, que nunca había amado a nadie en su vida y me lo restregaba como si a mí me doliera? ¿Dónde está? ¿Dónde quedó? Pobrecita, payasita, qué le podemos decir”, sostuvo la modelo colombiana a Trome.

En otro momento, la hermana de Greissy Ortega aseguró que no tiene problemas en que Edwin Sierra rehaga su vida amorosa, sin embargo, no olvida que Pilar Gasca siempre se involucró en sus problemas personales con el comediante.

En ese sentido, dijo que el ‘ampay’ de su ex con una joven llamada Carolina Huanca de 28 años de edad hará que Pilar Gasca pase al olvido en el ambiente artístico.

“Ya ahora sí se convirtió en una NN, lo poquito que le pueda dar luz ahorita es lo último que haré. Uno es esclavo de sus palabras, tú no puedes escupir al cielo porque te cae y de una manera bárbara, con roche. Todo tiene fecha de caducidad”, añadió Milena Zárate.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO: