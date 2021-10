Milena Zárate volvió a referirse al compromiso de Melissa Klug y Jesús Barco, futbolista de 24 años. Esta vez, la colombiana recalcó que ella no estaría con un hombre menor de 29 años.

“No hay palabra mal dicha sino mal interpretada. Yo he dicho que yo, yo jamás me metería con un chico de 24 años, menos me casaría. O sea, rico ella que obviamente con la experiencia que tiene, siendo mamá de 5 hijos, siendo abuela, se puede levantar a un pelado (joven) de 24 años, pucha ella es la master duster”, dijo Milena Zárate sobre Melissa Klug en declaraciones para “América Espectáculos”.

“Pero yo, honestamente, me metería con un pelado así para vivir el momento, el presente, un ratito, pero para pensar en montar un futuro, yo no lo haría”, añadió de manera tajante.

Zárate, recalcó que ella no estaría con un joven de 24 años por su experiencia en relaciones anteriores: “No, yo jamás me he metido con uno de 24, yo paso de los 29 para arriba, querida, 24 no, sácame por favor, porque hasta ahorita no”.

“La tengo clarísima, o sea, yo realmente después de las cosas que yo he vivido, el día que yo quiera rehacer mi vida lo voy a hacer con un hombre estable, maduro, que vaya de la mano conmigo”, agregó.

Finalmente, Milena sentenció que no tiene un buen pronóstico del futuro matrimonio de Melissa Klug con Jesús Barco.

“Yo no soy Dos Santos (por el vidente), pero algo que yo he vivido, que yo ya pasé por esa etapa, y la mentalidad de un pelado (joven), de una pelada de 20, 21, 22, 23, 24 años es muy distinta a la mentalidad de una persona, hombre o mujer, de la edad que tenemos nosotras, ¿Me entiendes? El sol no se puede tapar con un dedo”, concluyó.

Milena Zárate le responde a Melissa Klug

VIDEO RECOMENDADO

Jazmín Pinedo respondió a crítica por viajar a Miami sin su hija

Jazmín Pinedo responde a usuario que la cuestionó por viajar a Miami sin su hija