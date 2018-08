El español Alejandro Sanz recordó en una de sus historias de Instagram uno de los más grandes momentos que vivió a lo largo de exitosa carrera musical. El madrileño de 49 años recordó al Rey del Pop desde su red social con millones de seguidores.

Alejandor Sanz también mandó un conmovedor mensaje sobre el fallecimiento de Michael Jackson . El español indicó que el planeta perdió mucho tras la muerte de una persona tan sensible y que terminó "quebrado" el mundo que él mismo buscó ayudar.

A muchas personas les sorprenderá encontrar el nombre de Alejandro Sanz junto al de Michael Jackson en alguna publicación en estos tiempos. Sí, el español fue convocado por la leyenda de la música mundial para un proyecto musical.

Fue en el 2001 la historia cuenta que Michael Jackson se quedó maravillado por el MTV Unplugged que Alejandro Sanz brindó en Miami, Florida.

El gran performance del español y sus músicos hizo que el Rey del Pop volteara a observar con mayor atención la carrera del cantante. Michael Jackson no lo pensó dos veces y de inmediato lo convocó para un proyecto musical que tenía en mente.

Por su parte, Alejandro Sanz se sentía muy halagado por la convocatoria y él y su equipo decidieron llamarlo para agradecerle el tamaño honor.

"La verdad es que yo no quería, pero más que nada porque me daba mucha vergüenza y no sé suficiente inglés como para bromear, y yo si no se bromear prácticamente me cuesta mucho mantener una conversación", indica Alejandro en este pequeño fragmento de documental llamado 'Sanz: Lo que fui es lo que soy'.

Alejandro Sanz también cuenta que él quería bromear con el Rey del Pop pero no sabía cómo decírselo en inglés. "No vayas a decir por ahí que somos amigos solo porque hayamos hablado una vez", quería decirle a modo de broma el español.