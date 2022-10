Karla Tarazona y Kurt Villavicencio, conocido popularmente como ‘Metiche’, protagonizaron una acalorada discusión en la reciente emisión “D’ Mañana”. La discusión se dio cuando los conductores estaban debatiendo sobre si es bueno o no que una persona trabaje con su expareja.

“Para mí la expareja no puede, ni deben trabajar juntos. Yo pienso que si se juntan es por algo más que una relación comercial”, puntualizó ‘Metiche’. Sin embargo, Karla lo interrumpió para decirle que no estaba a favor de su opinión.

“¡No, no, no señor! Ahí sí te equivoca. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con los padres de mis hijos. Estoy hablando. No es un monologo, tengo que terminar de dar mi opinión. Avísame cuando tú termines”, respondió Tarazona, quien fastidiada terminó retirándose del set porque su compañero la interrumpía.

Tras ello, ‘Metiche’ recordó la vez en que Tarazona y Christian Domínguez evitaron juntarse en un escenario, en un show en el distrito de Carabayllo, el pasado 17 de setiembre.

Karla aseguró que no tienen ningún problema en saludarlo de lejos al padre de su hijo; sin embargo, Metiche preguntó: “¿Eso quiere decir que ustedes no pueden juntar cachete con cachete para darse un beso de saludo?”.

La pregunta de ‘Metiche’ molestó a la conductora de televisión, que se defendió: “Ay para que después digan ‘¡ay se saludaron (Karla y Christian)!’”.

“Si tú estás convencida de que ya no sientes nada por Christian Domínguez voy, lo saludo y digo buenas tardes y le doy un beso”, comentó Metiche, desatando la furia de Tarazona. “¡No, porque la gente es como tú, habla estupideces y antes de permitir que hablen esas cosas! Tu punto de vista toda la vida es mala leche, mala onda”, gritó Karla.

Su compañero solo se defendió diciendo que estaba comentando lo que él ‘percibe’. Por su parte, Adriana Zubiate, también conductora de “D’ Mañana” se mostró asombrada y molesta por la discusión de sus compañeros y solo atinó a decir: “Disculpas, ¡no, no, no ¡Se acabó! Dios mío que pasó”.

Metiche ‘echa’ a Karla y dice que se “pone nerviosa” con Christian y ella explota: “¡Hablas estupideces!”

