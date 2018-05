Melissa Klug sobre Yahaira: 'A ella Jefferson le dedicó solo dos goles; a mí, once años de su vida' [VIDEO]

Melissa Klug no suelta a Yahaira Plasencia . Luego de que la salsera presumiera los dos goles que le dedicó Jefferson Farfán , 'la blanca de Chucuito' no se quedó callada y la encaró sin filtro.

"A mí dedicó once años de su vida, fui su mujer. Y pienso que los dos mejores goles que ha anotado son los dos hijos que tiene conmigo. Me ha dedicado títulos, triunfos y campeonatos durante once años. ¿Qué son dos goles?" , cuestionó en el programa ' Válgame Dios '.

"Ella quiere compararse y no puede. Tiene que saber que solo fue la 'enamoradita' de unos meses" , continuó. Klug indicó que está harta de las indirectas que la cantante le envía.

"Ella es muy viva y sarcástica porque no da ni nombre ni apellido. Después dice: a quien le caiga el guante que se lo chante, o sea...", agregó.