Preocupada. Así dijo sentirse Melissa Klug tras enterarse del reciente escándalo entre su hija, Samahara Lobatón, y Bryan Torres, expareja de la joven influencer.

En una reciente entrevista, la ‘Blanca de Chucuito’ afirmó sentirse “tensa y preocupada” por toda la situación, especialmente porque su hija se encuentra embarazada.

“Nadie sabe lo de nadie. Es muy fácil hablar y criticar cuando nadie sabe lo que uno pasa”, declaró la empresaria al diario Trome.

Melissa Klug. (Instagram)





Bryan anuncia embarazo de Samahara tras escándalo: “No me voy a desentender de mi bebé”





El escándalo que envuelve a Bryan Torres y Samahara Lobatón ha tomado un nuevo giro tras las impactantes imágenes que presentaron ‘Amor y Fuego’, donde se ve a la joven lanzando pertenencias por la ventana de la vivienda que compartían.

En medio de este tumulto mediático, el cantante decidió romper el silencio y abordar públicamente la situación durante una entrevista en ‘Magaly TV: La Firme’.

“Hoy día he hablado con ella, ella está embarazada, yo no me voy a desentender, pero como pareja no vamos, es lo mejor para ambos”, añadió.

Bryan Torres confirma el embarazo de Samahara Lobatón





Nuevo escándalo de Bryan Torres y Samahara Lobatón





El programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’ desató una tormenta mediática al revelar imágenes impactantes donde se observa a Samahara Lobatón tirando la ropa de Bryan Torres por la ventana de la vivienda que comparten. El incidente, capturado en video, tuvo lugar el último viernes alrededor de las 7 de la noche, cuando Torres se retiraba de la residencia, sin esperar el sorpresivo acto de Samahara.

El altercado no terminó ahí, ya que el programa ‘Magaly TV: La Firme’ profundizó en la pelea entre el cantante y la influencer, revelando detalles escalofriantes de la confrontación.

“La porquería que me haces cada vez que me tocas, infeliz”, gritaba la joven influencer mientras arrojaba a la calle las pertenencias de Torres, según las imágenes difundidas en el programa.

Samahara habría discutido con Bryan Torres





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO

Bryan Torres se pronuncia en 'Magaly TV: La Firme' tras escándalo con Samahara Lobatón