El programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’ ha dado a conocer una nueva denuncia que habría interpuesto Melissa Klug contra Jefferson Farfán, esta vez las acusaciones giran en torno al presunto incumplimiento del futbolista en el pago de estudios de nivelación para su hijo, así como en el pago del seguro de salud.

Según declaraciones de Klug, el colegio le habría ofrecido a su hijo llevar un curso de nivelación, pero el futbolista se negó: “Le ofrecieron cursos de nivelación y encontró uno específico para la carrera que desea estudiar, pero su papá no acepta realizar el pago de esas clases, dice que es caro, cuando en realidad cuesta igual que la pensión del colegio. Se trata de estudios, no entiendo por qué no le parece bien a ese señor”, indicó.

Asimismo, Klug dio a conocer que cuando su hijo menor se enfermó y tuvo que llevarlo de emergencia a una clínica; se dio con la sorpresa que el popular ‘Foquita’ no había pagado el seguro médico.

“Por ejemplo, mi otro hijo estuvo volando en fiebre, pedí una ambulancia y llegué con el niño a la clínica, y no lo podían atender porque el papá no había pagado el seguro. ¿Cómo es posible que eso no me indigne? Llamé a la abogada y leyó, me dejó en visto, son cosas que un padre no puede dejar de supervisar”, añadió.





Melissa Klug denuncia a Jefferson Farfán por no pagar el curso de nivelación y seguro médico de sus hijos. (Captura: 'Amor y Fuego')





Melissa Klug revela que Farfán le provoca depresión por supuesto daño psicológico a su hijo

Semas atrás, se dio a conocer que Melissa Klug ha presentado una denuncia contra Jefferson Farfán por haberle negado la visita a su hijo. Según el parte policial, el menor hijo de Klug fue a la casa de su padre con la intención de darle una sorpresa, pero al llegar, fue recibido con desdén por Farfán, quien le habría expresado: “¿Qué haces acá? Yo voy a salir, yo no te he dicho que vengas”, retirándose de su hogar y dejando al menor en compañía de su primo menor de 12 años, sin la supervisión de ningún adulto”.

Ante esta situación, Melissa Klug ha manifestado que este presunto daño psicológico a su hijo también le afecta emocionalmente a ella, especialmente porque se encuentra en la etapa postparto y dando de lactar a su hija recién nacida.

“Se encuentra dándole de lactar a su menor hija y tiene post parto que le ha generado que la tenga alterada y no pueda más, ya que sus hijos le reclaman las acciones de su padre como falta de amor y falta de tiempo y eso la afecta y deprime”, detalló la empresaria.

Melissa Klug denuncia a Jefferson Farfán por agresión psicologica a su hijo

