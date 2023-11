Melania Urbina, quien se ganó el corazón de los peruanos con su papel de ‘La Monsefuana’ en ‘Al fondo hay sitio’, vive un complicado momento debido a la deteriorada salud de su madre.

En una reciente entrevista, la actriz peruana reveló que su progenitora de 80 años de edad se encuentra luchando contra el cáncer, y los doctores no le han dado muchas esperanzas de vida.

“ Mi mamá se está muriendo, está en la última etapa ”, sostuvo la artista, quien confiesa que esta situación la afectado sobremanera. “Siento dolor y mucho amor”, añadió Melania Urbina en entrevista con Trome.

En abril de este año, la actriz había dado a conocer que su mamá padecía cáncer y que se encontraba muy enferma. “Mi mamá ahorita está muy enferma, está como en la última etapa de su vida, digamos. Y ya disfruto simplemente estar con ella y ver tele juntas”, relató la ex de Andrés Wiese en una entrevista con Verónica Linares.

En aquella entrevista, la actriz dijo tener sentimientos encontrados ante la posible partida de su madre, y es que si bien no quisiera perderla, no quiere verla sufrir. Ante ello, se ha preparado para cuando llegue este día.

“Es difícil, pero es de mucho amor también. Es acompañarla y estar listos para que su transición sea amorosa, rodeada de amor y ya está. El amor también es soltar, el amor también es (decir) cuando ya se vaya, ya no va a sufrir eso también para mí es el amor. No es aferrarme a que no se vaya, no. No quiero que sufras así que cuando te toque, estaremos ahí”, finalizó Melania bastante sentida.

