Leslie Shaw volvió a descargar toda su artillería contra Mario Hart, luego que el conductor de ‘Mande quien mande’ decidiera regresar a los escenarios después de varios años.

En una entrevista para el canal Flowreando, la intérprete de ‘Faldita’ descartó toda posibilidad de colaborar con su expareja en un nuevo tema, y menos para grabar la segunda entrega de su exitosa canción ‘Tal para cual’.

“Creo que sería una falta de respeto juntarme con una persona que no está a mi nivel, él está en el subsuelo”, fue la ácida respuesta de Leslie Shaw antes de seguir lanzando fuertes adjetivos contra su ex.

Para la artista, Mario Hart no es un cantante peruano destacado por lo que no podría volver a compartir escenario con él. “No es compositor ni productor, no baila, es feo y se viste mal” .









Esta no es la primera vez que Leslie Shaw despotrica contra Mario Hart desde que terminaron su relación en el 2016 por una presunta infidelidad del exchico reality con Olinda Castañeda. Hace unas semanas, también arremetió en su contra al enterarse que iba a retomar su carrera de cantante.

“Yo creo que el Perú merece más que un meme. Por favor, ja,ja,ja, ya. No es simplemente decir: ‘Ay, no sé qué hacer y quiero regresar a la música’. No sé qué tenga el otro qué ofrecer. Yo creo que mejor se quede ahí, con los carros, ¿no? Al menos ahí ganó un premio que otro. Es que para ser artista tienes que tener talento”, expresó la artista para ‘Amor y Fuego’.





