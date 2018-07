MDO llegará al Perú para celebrar sus 20 años de aniversario. Por este motivo Abel Talamantez, Alexis Grullón, Didier Hernández, Ashley Ruiz y Pablo Portillo se juntaron una vez más para el deleite de todos sus fans.



MDO es reconocida por éxitos internacionales como 'Dame un poco más', 'Te quise Olvidar', 'No puedo olvidarme de ti', 'Sin ti', 'Me huele a Soledad', entre otros. Asimismo, de la época de Menudo destacan 'Búscame', 'Lo que juramos', 'Me sigue pareciendo frío', 'Yo quiero bailar reggae' y muchos más.



El “MDO Tour 2018” se realizará el 24 de agosto en el C.C María Angola.



"Siempre es un placer regresar al Perú, donde nos quieren tanto y se come tan rico. Las fans peruanas siempre nos han hecho sentir como en casa y por eso somos felices de regresar siempre. Esta vez estamos destinando un tiempo especial para quienes puedan comprar tickets VIPS, pues tendrán la posibilidad de acceder a estar con nosotros para conversar y tomarnos las fotos del caso", manifestó Didier.



La entradas del esperado concierto de MDO en Perú ya se encuentran a la venta en Teleticket de Wong y Metro.