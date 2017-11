Mayra Goñi: "No necesito hablar de mi vida privada para tener trabajo"

La joven actriz, Mayra Goñi , aseguró que no necesita ventilar su vida privada para obtener trabajo. Al ser consultada por sí le molesta que la gente este pendiente de su vida privada, ella respondió de manera categórica.

“Es parte de ser persona pública, igual no me gusta mucho ventilar mi vida privada. Me gusta más hablar de lo que estoy haciendo, mis planes y trabajo. Tengo para hacerlo, tengo talento y no necesito hablar de mi vida privada para tener trabajo. Mi vida sentimental queda a un lado”, manifestó Goñi en conferencia de prensa.

Cabe señalar que la actriz tuvo un gran año a nivel actoral protagonizando la telenovela ‘Ven, baila quinceañera’ y cerrará sus presentaciones con su primer musical ‘Sirena, al ritmo del mar’, donde compartirá tablas con Marco Zunino, Jimena Lindo y Juan Carlos Rey de Castro.

“Estoy emocionadísima por mi primer musical, es una responsabilidad tremenda, pero estoy feliz de dejar el mensaje principal de la obra que es conservar nuestra naturaleza, que es tan importante”, señaló.

El musical ‘Sirena, al ritmo del mar’ tendrá tres funciones, una en la Plaza de Armas de Arequipa el sábado 25 de noviembre, en el Mall Plaza Bellavista el 2 de diciembre y en el Mall Plaza de Trujillo el 9 de diciembre.