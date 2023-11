En medio de sus enfrentamientos con Mario Hart, Leslie Shaw enfrenta una nueva polémica que la pone en el ojo de la tormenta y es que Mayra Goñi hizo público la mala experiencia que vivió con ella.

En una entrevista para ‘Mande quien mande’, la actriz contó que cuando formaba parte de la exitosa telenovela ‘Ven, Baila, Quinceañera’ apoyó a la artista urbana promocionando su música, pero grande fue su sorpresa cuando se percató que tiempo después, la cantante la había eliminado de sus redes aparentemente por celos.

“Yo tengo una experiencia también con Leslie. Cuando Flavia y yo estábamos en la novela, ella (Leslie Shaw) nos pedía favores como: ‘Pueden publicar mi canción’ y las dos con muy buena onda le dimos el apoyo. Pero, cuando empezamos nosotras a hacer música, de la nada nos dejó de seguir y como yo tenía la pantalla, me pareció una casualidad”, empezó contando la amiga de Ricardo Mendoza.

Tras ello, Leslie Shaw no solo se distanció de Mayra Goñi sino que además habría intentando mover sus influencias para que no le quitara protagonismo en los principales espectáculos que se realizaban en nuestro país.

“De pronto me enteré por ahí, por un pajarito, que cuando yo empecé a hacer música y a telonear artistas grandes, o sea comencé como con pie derecho, ella quería como que cerrarme el paso y no quería que yo abra los conciertos, quería ser ella”, agregó Goñi.

“Era raro porque me la encontraba y ella no me saludaba de la misma manera que antes, como que me evadía, no sé si sería su conciencia, no lo sé, pero eso me parece fatal porque entre todas debemos apoyarnos”, acotó Mayra sorprendiendo a los conductores de ‘Mande quien mande’.





La Goñi también se suma al carga montón contra Leslie Shaw #MagalyTvLaFirme #amoryfuego #MQM y la pía más falsa que moneda de 3 soles dice “ que !! derre te estás equivocando…” pic.twitter.com/PDOOu2VYUF — AISLADO GLOBAL (@yuskeuramesh) November 7, 2023





