Mario Hart se cansó de las críticas de Leslie Shaw y decidió responderle por primera vez luego que lo ninguneara nuevamente como cantante en una reciente entrevista que ofreció para el canal Flowreando.

El conductor de ‘Mande quien mande’ se mostró incómodo con las declaraciones de su expareja, y aunque dijo que ha evitado responderle desde que terminaron en el 2016, esta vez dejó en evidencia su incomodidad.

“Hace más de ocho años que terminé lo que pude haber tenido en algún momento con Leslie, más de 8 años que no la he mencionado, nunca me he dirigido hacia ella, nunca la he mencionado”, comentó el presentador en el magazine de América Televisión.

La pareja de Korina Rivaneira no dudó en cuestionar a Leslie Shaw y dejó entrever que estaría usando su nombre para promocionar sus nuevos lanzamientos musicales.

“Nunca he respondido absolutamente nada de lo que Leslie hace 8 años viene hablando sobre mí, sobre mi carrera, sobre lo que le da la gana, siempre sale y dice lo que le provoca. Siempre coincide con algo que va a sacar musicalmente cuando habla de mí. Hace 8 años que no piso el palito, no lo voy a hacer ahora, no voy a hablar directamente sobre lo que ella pueda decir de mí, me tiene sin cuidado”, añadió.

En otro momento, Mario Hart aconsejó a su expareja apoyar el talento de otros artistas peruanos en lugar atacarse.





