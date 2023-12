Continúan las disputas verbales entre Mario Hart y Leslie Shaw. En una entrevista el piloto de autos afirmó que durante su relación sentimental, aconsejó a su expareja, reconocida por su éxito internacional ‘La Faldita’, a abandonar el rock y cambiar al género urbano, recomendación que según él, Leslie Shaw siguió.

Mario asegura que, al principio, Leslie no habría seguido su consejo, pero más tarde cambió de parecer al notar el creciente impacto del reguetón en Lima y otras partes del mundo.

“Ella hacía rock y yo siempre le decía: ‘Leslie, el rock en el Perú es muy difícil’. No tenía show, no cantaba en ningún lado, por ahí tenía uno que otro show y la invitaban a uno que otro festival, pero le daban muy poco tiempo. A mí me daba pena porque le veía sufrir con eso. Ella quería vivir de la música, y no del modelaje o del anfitrionaje como así sobrevivía”, declaró Hart al programa ‘Te Jalo’.

El excompetidor de ‘Combate’ dio a conocer que Leslie Shaw aún no reconoce que fue él quien la introdujo al género urbano, atribuyendo esto al resentimiento por su relación fallida. Él afirmó: “Ella jamás lo aceptará, pero así fue”.

