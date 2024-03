Mariela Sánchez, empresaria cordobesa y expareja de Cristian Castro, ha decidido romper su silencio y compartir detalles sobre la relación que mantuvo con el cantante mexicano.

En una entrevista concedida a Teleshow, Sánchez, quien actualmente se dedica a los negocios inmobiliarios y a la educación de su hijo, expresó su preocupación por el estado emocional de Castro y la necesidad de que reciba ayuda.

“Él tuvo una crisis emocional, que aparentemente le ocurre cada tanto frente a algunas situaciones”, reveló Sánchez, explicando que una de esas situaciones desencadenantes fue un incidente de celos por un video antiguo en su celular. Aunque reconoció que Castro tiene un problema con los celos, enfatizó que no es una mala persona y que necesita apoyo emocional.

Sánchez también desmintió algunas especulaciones y rumores que han circulado en los medios. Afirmó que su intención nunca fue buscar fama y que cerró sus redes sociales para evitar la atención no deseada. Además, negó haber vivido situaciones conflictivas con el cantante en un hotel, aclarando que su relación fue marcada por momentos de cariño y buena convivencia.

“Yo tengo 42 años y a mí no me interesa ser famosa, ni ir al Bailando. Cerré mis redes. Mi intención siempre fue acompañarlo en su carrera, nada más. Yo no viví todas las cosas que dicen esas chicas que están hablando, en los programas. No viví nada de eso. A mí él no me pidió que haga nada, absolutamente nada, que yo no quisiera ni aceptara”, indicó la empresaria.

Sánchez dio a conocer que a pesar de su ruptura con el actor mexicano, siguen manteniendo una buena relación. Asimismo, destacó que Castro es una buena persona, solo que necesita llevar una ayuda especializada para su tema de celos.

En otra ocasión, se pronunció sobre los regalos que recibió por parte del intérprete de ‘Por Amarte Así', mencionando que le devolvió los presentes al finalizar la relación.

“Todos los regalos se los devolví, él pidió que le devolviera todo, porque estaba enojado, entonces se hizo un inventario, y dejé más de lo que me obsequió, pero no importa, eso es material”, sostuvo.

