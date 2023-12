Marcelo Tinelli y Milett Figueroa siguen dando de qué hablar con su mediática relación. Esta semana la pareja salió a desmentir los rumores de una crisis entre ambos y reafirmaron su compromiso, mostrándose más felices y unidos que nunca.

El presentador argentino y la modelo peruana se mostraron juntos en el programa ‘Bailando’ y hablaron sobre su actual situación sentimental, lanzando comentarios coquetos entre ambos.

La situación escaló de un momento a otro, cuando Marcelo Tinelli no dudó en hacerle bromas con doble sentido a Milett. “Tú no tienes anillos mi vida... te lo voy a dar todito hoy... es un modismo peruano. Todito el amor” , dijo entre risas.

El argentino dijo que no entendía algunos comentarios de Milett, pues los modismos peruanos no son parte de su vocabulario. Sin embargo, siguió bromeando al respecto.

“Cuando tú me dices: ‘quiero todito’, ¿qué es? Yo pensé que era una leche. ‘Yo me lo voy a comer todito’ me dice... cuando le preparo pasta” , agregó finalmente.





