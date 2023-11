Mirtha Valcárcel, más conocida como doña Martita, mostró su molestia contra Edson Dávila durante un enlace con ‘América Hoy’. Su enojo contra el conductor del programa de espectáculos se originó luego de escucharlo comparar a Marcelo Tinelli con el Pato Quiñones, bailarín con quien Milett Figueroa mantuvo una relación de dos años.

Esto no fue lo único que dijo el popular Giselo. También aseguró que a la modelo peruana se le veía más feliz cuando comía salchipapa junto al bailarín.

Ante estas palabras, la madre de Milett decidió pronunciarse y asegurar que le parece una falta de respeto lo dicho por Edson: “Esa opinión que tiene ese señor, seguro se la escriben, se la dicen al oído, esas bromas no son nada bonitas, no queda bien que un hombre como él está haciendo mofa con cosas que son realmente serias, cuando se habla de sentimientos puros, sentimientos reales”, dijo.

Aclaró que lo dicho por el presentador no le molesta, pero que no es la manera de resaltar: “No me molesto, siempre hay que observar, hay que saber decir. Eso de estar comparando me parece una falta de respeto, pero bueno, si él cree que así va triunfar, perfecto”.

Milett y Marcelo Tinelli en coqueteos

Recientemente, una fotografía en la que se ve a Tinelli y Figueroa a punto de darse un beso ha vuelto a causar revuelo.

La imagen, que fue filtrada y difundida por los medios argentinos, habría sido tomada durante un evento organizado por la también presentadora Carolina “Pampita” Ardohain el pasado viernes 3 de noviembre.

Ante la creciente controversia, Marcelo Tinelli no tardó en abordar el asunto durante la emisión del programa ‘Bailando 2023′. Sin embargo, el presentador argentino negó categóricamente que se hubiera besado con Milett Figueroa.