Katia Palma declaró a las cámaras del programa ‘Magaly TV La Firme’ después de haber sustituido a Johanna San Miguel durante algunos días en la conducción de Esto es Guerra, mientras la popular actriz cómica se encontraba en Europa.

Tras ser consultada sobre su ingreso a Esto Es Guerra y una posible conducción junto a Johanna San Miguel. “No creo, no lo creo la verdad, ahí cambian las cosas (...), es como que fueras a trabajar a un sitio donde no te tratan bien, hablan mal de ti, para qué vas”, sostuvo.

Además, lanzó un comentario dirigido a Johanna San Miguel: “Si le duele que se sobe, si le duele, es como que te caes, te sobas porque te duele, pero ya es rollo de ella”, expresó Katia.

¿Qué paso entre Katia Palma y Johanna San Miguel?

La situación surgió cuando Johanna San Miguel mencionó en una entrevista realizada por los tiktokers de ‘Hoy es Domingay’ que Katia la había tratado de manera desfavorable cuando ambos eran jurados en el programa de canto ‘Yo Soy’.

“Fuimos amigas, pero digamos que ella no me trató de lo mejor cuando yo estuve en Latina. En realidad no tengo nada en contra de ella, pero a mí no me trató bien, yo no me sentí cómoda, no me sentí bien”, sostuvo San Miguel.

En respuesta, Katia Palma afirmó que desconoce las razones por las cuales Johanna considera que recibió un trato desfavorable, destacando que no guarda ninguna mala experiencia en ese sentido.

