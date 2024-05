En las últimas semanas, Yola Polastri ha causado gran conmoción tras conocerse que su estado de salud es delicado debido a un infarto cerebral, generando una ola de preocupación entre sus seguidores. Al respecto, Maju Mantilla, conductora del programa “Arriba Mi Gente”, envió un emotivo mensaje a la reconocida animadora infantil, recordando con cariño un memorable episodio que vivió junto a ella.

“Todos los familiares están pasando por un momento muy sensible, mi solidaridad con cada uno de ellos. Fue una sorpresa saber por parte de su hermano que había tenido este derrame cerebral. Esto nos impacta porque ella es un ícono de la televisión infantil y es un referente sumamente importante para nosotros. Sus canciones nos han acompañado a todos lados”, expresó Maju Mantilla.

En su mensaje, Mantilla también recordó una entrañable experiencia personal con Polastri: “Hace muchos años fui a su casa porque la iba a entrevistar y yo me iba a convertir en una muñequita. Ella tenía una presentación con los niños, la esperé y me fui con ella hacia el evento. Estuve un rato en el escenario junto a ella, para mí fue emocionante compartir por la energía tan bonita que tiene. Yola es un referente de todas las generaciones”, añadió la reina de belleza.

El estado de salud de Yola Polastri ha movilizado a numerosos fans y personalidades del medio artístico, quienes han expresado su admiración y mejores deseos para su pronta recuperación. Polastri, conocida por sus inolvidables canciones infantiles, ha dejado una huella indeleble en la cultura popular y continúa siendo una figura muy querida en el corazón de muchas generaciones.





¿Por qué Yola Polastri nunca se casó ni tuvo hijos?

Luego que se conociera que Yola Polastri sufrió un infarto cerebral, miles de fans se han unido en una cadena de oración para pedir la recuperación de la querida animadora infantil. En medio de este complicado momento, muchos usuarios se han preguntado por qué la ‘Chica de la tele’ nunca contrajo matrimonio y tampoco tuvo hijos.

El programa ‘Magaly TV: La Firme’ recordó algunas declaraciones que dio la artista hace algunos años respecto a su vida personal, y es que en muchas ocasiones, ella dejó en claro que vivía para su público por lo que hizo a un lado el amor.

“Si yo no me casé, porque tenía que casarme, porque probablemente no estaba segura que era algo que iba a tener éxito, es decir producir una familia feliz, entonces tenía que divorciarme o separarme y eso sería un mal ejemplo”, señaló la artista hace algunos años.

Yola Polastri también llegó a revelar que en algún momento de su vida sufrió una decepción amorosa, y que esta situación también provocó que tome la radical decisión de no casarse.

“No sucedió porque tengo un ángel de la guarda y me sacó de ahí. (…) Tú no sabes cuánto alivio sentí cuando no pasó, porque realmente fue por una infidelidad y a mi me pareció que era un anuncio de Dios, es que eso iba a terminar en divorcio”, contó.





¿Por qué no tuvo hijos?

En alguna oportunidad, Yola Polastri también habló sobre la maternidad, y aunque aseguró que sí quiso tener hijos, desafortunadamente el reloj biológico ya no le permitió concretar este sueño.

“¿Que si me hubiese gustado ser mamá? sí, pero no se dio, no se pudo, cuando quise hacerlo ya era demasiado tarde, con tratamiento de por medio y ya con los años y eso (…) No sabes qué curiosidad me da cómo hubiera sido (tener un bebé)”, sostuvo la animadora infantil emocionada.





