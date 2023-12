Tal como lo había anunciado, el programa ‘Magaly TV: La Firme’ difundió comprometedores videos que demuestran la salvaje agresión de la que fue sido víctima Samantha Batallanos por parte de Jonathan Maicelo.

En los videos que se habrían grabado momentos previos a la golpiza en el taxi, el boxeador le reclama a la modelo por no haber grabado una publicidad para su restaurante, pese a que le insistió vía mensaje de texto.

“Me llega al pinc***, vamos igual, ya te dije, me pongo a un costado. Me llega al pinc***, tú la cag***, te pedí un favor y no me hiciste caso, te escribí varias veces, te mandaba signos de exclamación para que lo leas, tuve que llamarte ¿para qué te tengo que llamar si te estoy escribiendo?”; se le oye decir a Maicelo bastante alterado.

Tras ello, el boxeador intenta impedir que Samantha Batallanos acuda a realizarse una sesión fotográfica en un hotel como parte de su trabajo.

“No, no me voy a quedar trabajando, voy a ir a contigo. (Yo no quiero ir contigo) Entonces no vas pues, no vas. Me llega al pinc***, encima vas a ir a un hotel para hacer esas fotos, ¿estás bien huev*** tú no?”, señala Jonathan Maicelo, evidenciando así su actitud controladora.

Por su parte, Batallanos también mostró videos de los cabellos que le habría arrancado el deportista cuando la agredió salvajemente al interior de un taxi.









¿Qué dice la denuncia policial ?

Samantha Batallanos presentó su denuncia a las 2:30 horas aproximadamente del día viernes 8 de diciembre en la oficina de familia de la comisaría de San Isidro, donde asegura que Jonathan Maicelo la agredió con “palabras subidas de tono y ofensivas” en el en el exterior del restaurante Maicelo Restobar.

“En circunstancias que la denunciante procedía a subir al taxi a fin de ir a trabajar, este la cogió del brazo, la forcejeó y la subió al taxi. Luego de ello en el interior del vehículo la cogió del cabello hasta llevarla al piso y sin soltarla le propinó golpes (manazos) múltiples en todo el cuerpo y puñete en la parte del rabo del ojo derecho. Asimismo, indica que la agredió con palabras subidas de tono y ofensivas”, se lee en el documento difundido con Trome.

Por otro lado, la exreina de belleza afirmó que es la cuarta vez que Maicelo la agrede física y psicológicamente. “Todo esto la tiene afectada emocionalmente y cuenta con un video del hecho ocurrido, el cual mostrará posteriormente”, indica en la denuncia.





